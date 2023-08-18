Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çorum FK maçının ardından Giresunspor camiasına takıma sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, çok iyi, tecrübeli bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Giresunspor’un genç bir takım olduğunu hatırlatan Kaplan, “Tecrübesiziz ama bugün ortaya koyduğumuz mücadele, istek arzu, çok güzel oldu. Özellikle ilk yarı bulduğumuz çok pozisyon var. İkinci yarıda savunmada çok pozisyon verdik. İyi bir galibiyet. Çorum deplasmanından 3 puan almak bizi mutlu etti. Özgüven anlamında genç oyuncularımız üzerinde bir baskı vardı, o baskıyı da kaldırdık. Çünkü alt yapıdan aldığımız 14-15 oyuncumuz var. Geçen haftada iyi bir mücadele sergilemiştik. Ama bugün Çorum’da 3 puan almak çok güzel. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti büyük Giresunspor taraftarına armağan ediyorum. Bütün Giresunsporlulara söylüyorum. Bu oyunculara sahip çıkılması lazım. Bu oyunculara destek olmak lazım. Arkasında durmak lazım. Biz bu genç oyunculara özgüven verecek Giresun taraftarını da arkasında yanında görmek istiyoruz” dedi.

“Başkanımız ve Giresunspor taraftarından memnunuz”

Giresunspor yönetiminin aldığı genel kurul kararı hakkında da açıklama da bulunan Kaplan, “Dün akşam tesislerde kalan 17 oyuncumuzla toplantı yaptık. Biz hem Çorumspor’u hem kulübümüzle ilgili gelişmeleri konuştuk. Sizler genç oyuncularsınız başkanlar, teknik adamlar bugün var ama Giresunspor camiası hep olacak. Başkanımız bütün gününü kulüp için harcıyor. Kongre kararı aldı. Yeni bir yapılanma yeni bir oluşum yapacaktır. Başkanımız ve Giresunspor taraftarından memnunuz. Büyük bir camiayız. Bizim tek amacımız Giresunspor’u yaşamak ve Giresunspor’u bu ligde tutmak. Örnek Çorumspor’a bakarsanız yaptığı 3 yıllık bir yatırım var. Bu yatırım sonunda geçtiğimiz yıl şampiyon oldu. Bu yıl çok güzel takviyeler yaptı. Çorumspor ses getirecek bir takım. Biz Giresunspor olarak sahayı çıkıp, kazanıp transfer sezonunda devre arasına kadar puan toplayacağız. Daha güzel bir Giresunspor oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. – ÇORUM