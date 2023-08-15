Giresunspor’da Tolga Seyhan Sportif Direktör oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor’da, Sportif Direktörlük görevine Giresunspor’un eski takım kaptanı Tolga Seyhan getirildi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Nahid Yamak, Çotanak Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, “Gerek şehrimiz gerek de ülkemiz için çok önemli bir kariyere sahip olan eski milli futbolcumuz Tolga Seyhan ile Sportif Direktörlük konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Özellikle genç oyuncularımıza rol model olacak ve takımımızın bu zorlu süreçte organizasyonuna katkıda bulunacaktır. Kendisi tanıdığımız bildiğimiz önemli takımlarda futbol oynamış ve Giresunspor’umuzun da formasını terletmiş eski bir oyuncumuzdur. İnanıyoruz ki Giresunspor’a katkıları büyük olacaktır. Gençlerden kurulu yapıya sahip takımımızın süreç içinde bu oyuncuların yetiştirilmesi, takımımızın yaşaması ve yaşatılması için bizlerle birlikte bu savaşta olacaktır. Tolga Seyhan’a güveniyoruz, yapacakları ile bize çok katkısı olacağını biliyoruz. Kendisine bu zorlu süreçte başarılar diliyoruz” dedi.

Giresunspor Sportif Direktörü Tolga Seyhan da “Bir Giresunlu olarak, bizler de bu süreçte takımımızın yanında yer almak, kadromuzdaki genç oyuncularımıza tecrübelerimizi aktarmak için taşın altına elimizi koyduk. Yönetimimiz, teknik kadromuz, futbolcu grubumuz ve taraftarımızla birlikte el ele, omuz omuza vererek Giresunspor’umuz için birlikte mücadele edeceğiz. Güzel bir sezon öncesi kampı geçirildiğini gözlemliyorum, Mustafa Kaplan hocamız da çok tecrübeli ve birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmış önemli bir isim. Hocamıza ve kadromuzdaki gençlerimize güvenelim, ben inanıyorum ki futbolcu kardeşlerimiz Çotanak Arma’yı bu zorlu süreçten çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Yeter ki bizler de camia olarak onlara destek olalım. Bugünden itibaren özveriyle ve çok çalışarak bunu hep birlikte sağlayacağız” diye konuştu. – GİRESUN