Girişimcilerin Amerika’da Nelere Dikkat Etmesi Gerekiyor?

Günümüzde birçok girişimci Amerika için adım atmak istiyor. Ancak her işte olduğu gibi bu işin de bazı zorlukları var. SDN kurucusu Hakkı Alkan bu videoda Bakkal’ın kurucusu ve CEO’su Murat Karslıoğlu ile ilgi çekici bir konuya değiniyor. İkili, girişimcilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşuyor.

Dünyaya açılmak isteyen girişimcilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?

ABD, son zamanlarda yurt dışı pazarlara açılarak büyümek isteyen girişimciler için önemli ülkelerden biri haline geldi. Bununla birlikte hem operasyonel hem de finansal açılımlar yapan pek çok Türk şirketi yer alıyor. Bu videomuzda da SDN kurucusu Hakkın Alkan, Bakkal’ın kurucusu ve CEO’su Murat Karslıoğlu ile girişimcilik hakkında bilgileri paylaştı.

İstanbul, Kırgızistan, Kaliforniya ve Tel Aviv’de ofisleri olan ve bir Türk girişimci tarafından hayata geçirilen Bakkal, B2B2C pazar yeri ve bir teslimat platformu olarak hizmet veriyor. Şirket, bir yandan uluslararası ürünleri ABD pazarında satışa sunmak için aracılık ederken bir yandan da ürünleri kullanıcıların kapısına kadar getiriyor.

Hangi katlanabilir telefon kime göre? Galaxy Z Fold5 vs Flip5

Bu videoda ise girişimciliğin hep iyi yönlerinin konuşulmasının aksine zorlukları hakkında da bilgi yer alıyor. Murat Karslıoğlu videoda pazarlama, satış ve mühendisliğin önemli olduğunu belirtti. Ancak en önemli noktanın sevdiğiniz insanlarla çalışmanın daha önemli olduğunun altını çiziyor.

Bunun yanı sıra Karslıoğlu, Amerika’da Türk girişimcilerin neden başarısız olduğuna dair bilgiler de verdi. Girişimcilerin işine yarayacak birçok bilginin yer aldığı videoda, girişimcilik süresince neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair birçok bilgi yer alıyor.

Peki, siz Amerika’da girişimcilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce girişimciler nerede hata yapıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!