Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Gölbaşı Belediyesi Ahiboz Mahallesi’nde muhtarlık binasını yeniledi

Gölbaşı Belediyesi Ahiboz Mahallesi’nde muhtarlık binasını yeniledi

ABONE OL
Ağustos 18, 2023 15:09
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Gölbaşı Belediyesinin Ahiboz Mahallesi’nde yenilediği muhtarlık binası düzenlene törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şimşek, köylerin tamamına güvenlik kamerası taktıklarını, camilere sıcak su ihtiyacını karşılamak için güneş enerji sistemi kurduklarını belirterek köyünde doğalgaz olan bir ilçe olduklarını söyledi.

İlçenin tamamına doğalgaz getirmek için çalıştıklarını söyleyen Şimşek, “Seçim vaatlerimizin yüzde 98’ini gerçekleştirdik. Seçim beyannamemizde olmayan 8 projemizi daha hayata geçirdik. Tulumtaş mağarası, tramvay, bilardo kompleksi, fuar alanı gibi birçok projemizi hayata geçirdik.” dedi.

Muhtar Şenol Ercan ise binanın yenilenmesi nedeniyle teşekkür ederek mahalledeki hizmet kalitesinin daha da yükseldiğini söyledi.

Açılışa AK Parti İlçe Başkanı Selim Ak Ceylan ve MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin de katıldı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.