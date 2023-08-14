Göztepe, Sakaryaspor’a mağlup oldu – Son Dakika

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurarak başlayan Göztepe, 1’inci Lig’in ilk haftasında Sakarya spor’a 1-0 mağlup oldu.

İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı’ndaki zemin bakım çalışmaları tamamlanamadığı için ilk hafta karşılaşmasını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamak zorunda kaldı. İzmir’e 1.5 saat uzaklıktaki Akhisar’da ilk hafta maçını oynayan Göztepe, beklediği kadar taraftar desteğini de arkasına alamadı. Yeni transferlerden Lis, Ali Dere, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Diouf ve Ogün Bayrak ilk 11’de şans bulurken İzmir ekibi karşılaşmada tek golle yıkıldı. Özellikle ilk yarının son bölümünde art arda goller kaçıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda varlık gösteremedi.

Göztepe’de geçen sezon futbol metodolojisi direktörü olarak görev yaparak saha dışından takımı yöneten, bu sezon başında statünün değişip yabancı teknik adamlara onay çıkmasıyla teknik direktörlüğü resmen devralan Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic de ilk maçında mağlubiyet yaşadı. Kokovic maçın ardından, “Aslında maçı kazanabilecek şansları ürettik ama bunları gole çevirme konusunda şanssızdık. Daha sonrasında bireysel hata sonucu kolay bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte golü bulamadık. Takıma katılan çok fazla yeni oyuncumuz var ve yeni oyuncularımız bir adaptasyon süreci geçiriyorlar. Tabii ki de daha iyi bir takım olmak, taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” yorumunu yaptı.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nın saha zemini yaz döneminde hazır hale getirilemediği için ilk maçını evinde oynayamazken, Akhisar Stadı’nın zemininde de büyük bozukluklar olduğu gözlendi. Göztepe taraftarları, Gürsel Aksel Stadı yeni sezona yetiştirilemediği için idarecilere tepki gösterip ilk 5 dakika tezahürat yapmadı. Sarı-kırmızılılar, saha krizinde suçlu buldukları Kulüp CFO’su Emre Can’ı maç boyunca istifaya davet etti.

MANCE TRİBÜNDE ÇILDIRDI

Sakaryaspor’un 49’uncu dakikada attığı galibiyet golünün hemen ardından sahaya Göztepe tribününde yaşanan sağlık sorununa müdahale etmek için bir ambulansın girmesi Sportif Direktör Ivan Mance’yi çileden çıkardı. Gol anında ambulans sahaya dalıp hızla oyuncuların arasından geçerken, Hırvat spor adamı tribünde çok sinirlendi. Göztepelilerin itirazları ise sonucu değiştirmedi.

LOUE MAÇ GÜNÜ GİTTİ

Yabancı kontenjanı dolu olan Göztepe, Fildişi Sahilli forvet Loue’yi maç günü Sırbistan ekibi FK Javor Matis’e sattı. Geçen sezonun devre arasında İsveç ekibi Hammarby’den takıma katılan Loue, Göztepe formasıyla 5 maçta 1 gol atmıştı.