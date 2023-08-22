Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Göztepe, Trendyol 1. Lig’de gol atamayan 5 takım arasında

Göztepe, Trendyol 1. Lig’de gol atamayan 5 takım arasında

ABONE OL
Ağustos 22, 2023 08:01
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in ilk iki haftasında gol atamayan 5 takım arasında yer aldı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in ilk iki haftasında gol yollarında etkisiz bir performans gösterdi. Sarı-kırmızılılar, ligin birinci haftasında Sakaryspor’a 1-0 mağlup olurken, bu hafta da Ümraniyespor’la golsüz berabere kaldı.

Böylelikle İzmir ekibi; Tuzlaspor, Kocaelispor, Boluspor ve Keçiörengücü ile birlikte Trendyol 1. Lig’de şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan 5 takım arasında yer aldı.

Ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Çorum FK’yı konuk edecek Gözepe, bu şanssızlığını taraftarının önünde sonlandırmak istiyor. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovi’in de antrenmanlarda hücum çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi. – İZMİR
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.