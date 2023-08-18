Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul’da

Son Güncelleme: 19.08.2023 00:38

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Hakim Ziyech’i İstanbul’a getirdi. Faslı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Icardi ve Zaha’yı kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech’i İstanbul’a getirdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray, Hakim Ziyech transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’a getirdiği Faslı yıldızı sağlık kontrolünden geçirecek. Herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda Ziyech ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

ZIYECH’İN MALİYETİ

Transfer için Galatasaray, Chelsea’ye 1 milyon euro ödeyecek.Ziyech ise sarı-kırmızılılardan, 4.5 milyon euro maaş alacak

Emre İliksiz

Sondakika.com – Spor



