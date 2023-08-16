Hakkari Derecik’te Gençlik Merkezi, Çocuklarla Buluştu

Son Güncelleme: 16.08.2023 13:41

Hakkari’nin Derecik ilçesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler, ‘Sokaklara Sevgi Tohumu Ekiyoruz’ projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Derecik Gençlik Merkezi gönüllüleri, köy ve mahalleleri gezerek çocuklarla oyunlar oynadı, bisiklet, tablet, forma ve oyuncak dağıttı. Projeyle her çocuğun yüreğine dokunmayı ve onları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten gençlik merkezi görevlilerinden Haşim Karadeniz, şimdiye kadar 500 çocuğa hediyeler dağıttıklarını söyledi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler “Sokaklara Sevgi Tohumu Ekiyoruz” projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Derecik Gençlik Merkezi gönüllüleri, köy ve mahalleleri gezerek çocuklarla oyunlar aynı, bisiklet, tablet, forma ve oyuncak dağıttı.

Gençlik merkezi görevlilerinden Haşim Karadeniz, projeyle her çocuğun yüreğine dokunmayı ve onları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Köy ve mezraları gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Karadeniz, “Çocuklarla bir araya geliyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Şimdiye kadar 500 çocuğa hediyeler dağıttık.” dedi.

Kaynak: AA



