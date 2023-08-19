Hakkari’de Dağcılık Eğitimi Başladı – Son Dakika

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Hakkari’de düzenlenen tırmanış eğitimi, farklı illerden yaklaşık 110 dağcı ve antrenörün katılımıyla başladı.

Faaliyet kapsamında Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, dağcılık alanında kentte yapılan faaliyetlerin gittikçe arttığını söyledi.

Kentin coğrafi yapısıyla dağcılık şehri olduğunu belirten Başar, “Desteklerinden dolayı Valiliğimize ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. Burası çok güzel bir coğrafya. Eğitiminizin burada yapılması da gelecekteki dağcılık yaşantınız açısından önemli bir gelişim noktası olacaktır. Hepinize başarılı bir faaliyet diliyorum.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da dağcıları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kentin yüzde 88’inin dağlık alandan oluştuğunu, Uludoruk’un yanı sıra 4 bin rakımın üzerinde 2, 3 bin rakımın üzerinde birçok zirvenin olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

“Yıllardır buralar ne yazık ki yasaklı bölgelerdi. Buralarda faaliyet yapamıyorduk. Ama hamdolsun son dönemlerde artık neredeyse hiçbir dağımız güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntı arz etmiyor. Çok rahat şekilde elimizi kolumuzu sallaya sallaya bu bölgelere gidebiliyoruz. Hep bakir bölgeler. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı bir bölge. Bir taraftan buz tırmanışı yaparken, bir taraftan kaya tırmanışı, göllerde kano, aşağı tarafta, Zap’ta rafting yapabiliyorsunuz. Bu yönüyle zengin bir coğrafya. Buraya gelen bütün sporcu arkadaşlarımıza bütün imkanlarını sunmaya hazırız.”

Açtıkları Türk ve TDF bayrakları ile Bulvar Caddesine kadar yürüyüp çarşıyı gezen katılımcılar, daha sonra Merzan Mahallesi’ndeki yurt binasında düzenlen teorik eğitime katıldı.