Hatay Valisi Masatlı, Samandağ’da esnafı ziyaret etti

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:27

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Vali Masatlı beraberinde Vali Yardımcısı Gökay İçen ve Kaymakam Mehmet Aksu ile çarşı esnafını ziyaret etti.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Masatlı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Masatlı ardından Kaymakamlığa geçerek Aksu’dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA



