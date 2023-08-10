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Hatay’da 19 bin 313 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı

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Ağustos 10, 2023 10:23
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Hatay’da evinde 19 bin 313 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli N.A’nın merkez Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle evde yapılan aramada, 19 bin 313 uyuşturucu hap, 10 bin 437 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.
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