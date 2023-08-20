Hatay’da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Son Güncelleme: 20.08.2023 14:32
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da, ağır hasarlı 14 katlı 2 binanın kontrollü yıkımı, patlayıcı kullanılarak yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da, ağır hasarlı 14 katlı 2 binanın kontrollü yıkımı, patlayıcı kullanılarak yapıldı.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat’ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi’ndeki 14 katlı 2 binanın çevresinde, ekipler tarafından önlem alındı.
Yıkım işlemi, dinamit kullanılarak kontrollü şekilde gerçekleştirildi.
Çalışmaların ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA
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