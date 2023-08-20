Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:17
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi’ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA11 saat önce
Çeşme’deki silahlı kavgada 12 yaralıdan 11’i, taburcu edildi
Batman’da 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.