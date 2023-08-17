Hatay’da evde çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:05

Hatay’ın Belen ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay’ın Belen ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müftüler Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA



