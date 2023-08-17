Hatay’da evde çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:05
Hatay’ın Belen ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay’ın Belen ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Müftüler Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA16 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.