Hatay’da hafif ticari aracın motor kısmı yandı

Son Güncelleme: 18.08.2023 19:33
Hatay’ın Belen ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken alev alan hafif ticari aracın motor kısmı yandı.
Hatay’ın Belen ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken alev alan hafif ticari aracın motor kısmı yandı.
İssume Mahallesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen sebeple motor kısmından alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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