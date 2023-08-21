Hatay’da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:37
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.
İstiklal Mahallesi’ndeki bir kebapçının mutfak kısmında ocaktaki kıvılcımın köpük tabaklara sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sebebiyle işletmede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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