Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Hatay’da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da restoranda çıkan yangın söndürüldü

ABONE OL
Ağustos 21, 2023 08:44
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:37

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir restoranın mutfak kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

İstiklal Mahallesi’ndeki bir kebapçının mutfak kısmında ocaktaki kıvılcımın köpük tabaklara sıçraması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sebebiyle işletmede hasar oluştu.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.