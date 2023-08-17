Son Güncelleme: 17.08.2023 10:49

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: “2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: “2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.”

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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