Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: ‘2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.’
  • Cumrapostasi.com
  • Gündem
  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: ‘2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.’

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: ‘2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.’

ABONE OL
Ağustos 17, 2023 07:50
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 17.08.2023 10:49

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: “2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: “2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.”

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: ‘2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.’ – Son Dakika


En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.