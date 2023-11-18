Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde yer yok, 500 yatırımcı yer talebinde bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Devlet hemen hemen tüm alanlarda çok güçlü teşvikler veriyor. Bunun sayesinde bugün Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde yer yok. 500 yatırımcı bizden fabrika kurmak için yer talebinde bulunuyor.” dedi.

Kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partililerle bir araya geldi.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, ziyaretleri kapsamında Batman’da çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni Türkiye Yüzyılı’nda Batman’ın Türkiye’nin en önemli üretim üssü ve en önemli büyüme motorlarından biri olacağına inandığını söyledi.

Bugün ulaşım altyapı konularını çok detaylı bir şekilde masaya yatırdıklarını aktaran Şimşek, birçok projeyi değerlendirme imkanı bulduklarını bildirdi.

Dertlerinin milletin refahı olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ileriye taşırken bütün bölgeleri, illeri bir bütün olarak geliştirmek, kalkındırmak, ileriye taşımak ana hedefimiz. Batman bu anlamda büyük bir fırsat penceresine sahip. Altıncı bölgede olması hasebiyle büyük teşvikler var. Devlet hemen hemen tüm alanlarda çok güçlü teşvikler veriyor. Bunun sayesinde bugün Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer yok. 500 yatırımcı bizden fabrika kurmak için yer talebinde bulunuyor.”

Batman’ın yapılacak yeni OSB’ler ile işsizlik sorunun biterek dışarıdan eleman talep edecek bir noktaya geleceğini kaydeden Şimşek, şehrin sorunlarını çözme çabası içerisinde olduklarını aktardı.

Batman’da genel seçimlerde yakalanan ivmenin yerel seçimlerde de süreceğine inandığını dile getiren Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla ben de iyi bir çalışmayla son seçimde yakaladığımız ivmenin, başarının ileriye taşınabileceğine canı gönülden inanıyorum. Çünkü ortam buna müsait. Yani siyasi belirsizlik şu anda yok, ülkemiz önemli bir seçimi geride bıraktı. Mahalli seçimler yerel hizmetlerin kimler tarafından yapılacağına karar verilen bir seçim. Önemli bir seçim, her seçim önemli. O nedenle yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Sizler de sahada inşallah hep birlikte çalışacağız ve sonuç almak için çaba göstereceğiz.”

Bakan Uraloğlu da Batman’ın genel seçimlerde güzel bir sinerji yakaladığını, bu sinerjinin güzel sonuçlar getirdiğini belirtti.

Yerel seçimlerde de ev ev dolaşarak dokunmadık kimse bırakmayacaklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Önemli bir seçim süreci. Buna sadece bir Batman il belediyesini veya ilçe belediyesini kazanalım mı kazanmayalım mı diye asla düşünmeyin. Burada o Türkiye haritasındaki seçim sonuçları oluyor, kırmızı ve turuncu renkler oluyor ya. Bizim partimizin rengi hangisi? Turuncu olan değil mi? İnşallah Batman’ı da haritada turuncu olarak görmek istiyoruz.”

Batman- Hasankeyf arasındaki duble yol çalışmasını incelediler

Daha sonra Bakanlar Şimşek ve Uraloğlu, Batman Hasankeyf arasında başlanan duble yol çalışmalarını inceledi.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, geçmişte başladıkları yolun 9 kilometrelik kısmının kaldığını anlatarak, 9 kilometrelik kesimi de en kısa zamanda bitireceklerini bildirdi.

Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmaların devam edeceğini aktaran Uraldoğlu, şöyle devam etti:

“Firmamız bütün hazırlığını yapmış, asfalt plentini kurmuş. Dolayısıyla bu seneden ne kurtarabilirsek onu yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene burayı bitirerek trafiğe açacağız. Bu proje içerisinde Organize Sanayi Bölgesi’nin 6.2 kilometrelik bir bağlantı yolu var. Oranın da sıcak asfaltı var. Önümüzdeki sene burayı bitirdikten sonra orayı da bitirmek için gayret edeceğiz.”