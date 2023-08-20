Hilary Fırtınası Meksika’yı vurdu: Can kaybı 3’e yükseldi

Meksika’yı vuran Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Fırtınanın vurması beklenen ABD’nin California eyaletinde OHAL ilan edildi.

Büyük Okyanus’ta oluşan ve son birkaç gündür Meksika’nın batı kıyılarını etkileyen Hilary Tropikal Fırtınası, Baja California eyaletini vurdu. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hilary’nin sabah saatlerinde kasırga seviyesindeyken gücünü kaybederek tropikal fırtına seviyesine düştüğü aktarılarak, ülkenin kuzeybatı eyaletlerinde şiddetli yağışlara neden olduğu ifade edildi. Sel ve su baskınlarına yol açan Hilary nedeniyle bugün 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 3’e yükseldi.

Yetkililer, son can kaybının taşan nehir nedeniyle içerisinde 5 kişilik bir aile bulunan aracın akıntıya kapılması sonucu yaşandığını ifade etti. Yetkililer, devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle birçok noktaya elektrik verilemediğini ve rüzgarın bazı evlerin çatılarını uçurduğunu bildirdi.

Başkentte 160’dan fazla ağaç devrildi

Hilary, dün akşamdan itibaren ülkenin kuzeybatısında yer alan Sinaloa, Baja California ve Baja California Sur eyaletlerinde sert rüzgarlara ve şiddetli yağışlara neden olmuştu. Fırtınanın yol açtığı yağışlar başkent Mexico City’de de etkili oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken şehir genelinde 168 ağacın devrildiği bildirildi.

California’da OHAL ilan edildi

Meksika’yı vuran Hilary’nin kuzey yönünde ilerlemeye devam ederek, ABD topraklarına ulaşması bekleniyor. ABD’nin California eyaletinde şimdiden bazı şehirlerde su baskınları yaşandığı bildirilirken, California Valisi Gavin Newsom, fırtınanın gelişi sebebiyle OHAL ilan etti. Yaşanabilecek felaket durumunda vatandaşlara yardım etmek amacıyla eyaletin çeşitli bölgelerinde binlerce personel hazır bekletilirken, çevredeki havaalanlarında 80 uçuşun iptal edildi.

Hilary’in kuzey yönünde ilerlemeye devam etmesi ve karada ilerlediği sürece önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. – MEXİCO CİTY