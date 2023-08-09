Hoffenheim, Wout Weghorst’u kiraladı – Son Dakika

Almanya ekibi Hoffenheim, İngiltere’nin Burnley takımından Hollandalı golcü futbolcu Wout Weghorst’u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Hoffenheim Kulübü, 31 yaşındaki santrforun bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
Kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, Ocak 2022’de Burnley’ye transfer olduktan sonra Beşiktaş ve Manchester United’a kiralanmıştı.
Weghorst, geçen sezon siyah-beyazlılarda 18 maçta 9 gol, Manchester ekibinde ise 31 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
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