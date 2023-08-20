Hollanda ve Ukrayna 42 adet F-16 konusunda anlaştı

EİNDHOVEN – Hollanda’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Hollanda’nın F-16 savaş uçakları konusunda anlaştıklarını duyurarak, “42 jet. ve bu sadece başlangıç.” dedi.

ABD’nin F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslimatı konusunda Hollanda ve Danimarka’ya onay vermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda’yı ziyaret etti. Hollanda’nın Eindhoven kentindeki askeri havaalanında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra tarafından karşılanan Zelenskiy, Ukrayna’ya verilmesi planlanan uçakları inceledi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte yaptığı açıklamada, Hollanda ve Danimarka’nın devir koşulları yerine getirildiğinde Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını kesinlikle vereceklerini belirterek, Hollanda’nın toplamda 42 adet F-16’ya sahip olduğunu ancak tamamının bağışlanıp bağışlanmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

F-16’ların hemen teslim edilmeyeceğinin net olduğunu belirten Rutte, Ukraynalı pilotların uygun şekilde yetiştirilmesi ve gerekli altyapının uçaklar için hazırlanmasının zaman alacağını aktararak, “Askeri eğitim çok yakın bir tarihte başlayacak ve daha sonra uçakların iyi eğitimli pilotlarla faaliyete geçmesi elbette biraz zaman alacak, ancak bunun bir an önce gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız” dedi.

“F-16 sayısı konusunda anlaşmaya vardık”

Zelenskiy ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Ukrayna’nın hava kalkanını güçlendirmek için bir adım daha attık. F-16’lar, Rus teröristleri Ukrayna şehir ve kasabalarından uzak tutmak için kullanılacak. Başbakan Mark Rutte ve ben, pilotlarımız ve mühendislerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra Ukrayna’ya transfer edilecek F-16 sayısı konusunda anlaşmaya vardık. 42 jet. ve bu sadece başlangıç” dedi.

Zelenskiy’den F-16’lı selfie

Zelenskiy ayrıca, Rutte ile arka planda bir F-16 savaş uçağının bulunduğu bir selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Zelenskiy, Hollanda’nın ardından Danimarka’ya geçti

Hollanda’nın ardından Danimarka’yı ziyaret eden Zelenskiy, “Ukrayna’yı güçlendirmek ve insanlarımızı korumak için çalışmaya devam ediyoruz. Başbakan Mette Frederiksen, Kraliyet Ailesi, Folketing üyeleri ve Danimarkalı iş liderleri ile görüşeceğim. İş birliğimizi genişletiyor, savaşçılarımıza daha çok müjdeler hazırlıyor, F-16 konusunu gündeme getiriyoruz.” dedi.

Hollanda’da 42, Danimarka’da 30 adet F-16 bulunuyor

Söz konusu savaş uçaklarının Ukrayna’ya ne zaman teslim edileceğine dair net bir tarih açıklanmazken, ilk teslimatlar ellerindeki F-16’ları F-35’lerle modernize etmek isteyen Hollanda ve Danimarka tarafından yapılacak. Hollanda’nın envanterinde 24’ü aktif kullanımda olmak üzere toplam 42, Danimarka’nın envanterinde ise 30 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor.