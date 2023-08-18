Hollanda’da Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda Türk atıcılar mücadele etti

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:58
Hollanda’da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden 3 milli atıcı, atıcılık branşında yarıştı. Erhan Coşkuner 11’inci, Çağla Baş 23’üncü, Savaş Üstün ise 26’ncı sırada yer aldı. Şampiyona 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda atıcılıkta milli 3 sporcu atış yaptı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Erhan Coşkuner, 630,6 puanla 11’inci, Çağla Baş 624,6 puanla 23’üncü, Savaş Üstün 623,4 puanla 26’ncı sırada yer aldı.
Organizasyon 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
DÜNYA9 dakika önce
DÜNYA20 dakika önce
DÜNYA31 dakika önce
DÜNYA42 dakika önce
DÜNYA53 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Salih Yıldız, Zagreb Grand Prix’sinde bronz madalya kazandı
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak Olağanüstü Genel Kurul Kararı Aldıklarını Açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.