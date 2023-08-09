Hollanda’da Dünya Yelken Şampiyonası’na 6 Türk sporcu katılacak

Hollanda’da 11 Ağustos Cuma günü başlayacak Dünya Yelken Şampiyonası’na 6 milli sporcu katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda’nın Hague bölgesinde gerçekleştirilecek yarışta milli sporcuların Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.
Nacra 17 sınıfından Alican Kaynar- Beste Kaynakçı’nın (Fenerbahçe Kulübü), 470 Karışık sınıfında ise Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe Kulübü) ve Efe Tulçalı-Defne Danışmend’in (Galatasaray Kulübü) Türkiye’yi temsil edeceği kaydedildi.
DÜNYA10 dakika önce
DÜNYA21 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA43 dakika önce
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Süper Lig’de 2023-2024 Sezonunda Takımların Kazanacağı Para Belli Oldu
Bodrum FK, Giresunspor maçına hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.