Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ‘İyilikte Kadın’ kampanyasını tanıttı

Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 19 Ağustos “Dünya İnsani Yardım Günü”nde, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler işbirliğinde yürüteceği “İyilikte Kadın” kampanyasını tanıttı.

“İyilikte Kadın” kampanyası, dünyanın her yerinden katılımcıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve insani yardım alanında küresel dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyor.

Üsküdar’daki tanıtım etkinliğinde konuşan Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Dilşat Özer, bir kadın girişimi olduklarını ve “Dünyayı kuşatan merhamet” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Vakıf Genel Müdürü Ayşegül Bayıcı da kampanya sonucunda kurulacak iletişim ağıyla büyük bir sinerji, etkileşim ve birlik sağlanacağını kaydetti.

Bayıcı, “Kampanya mekan ve sınır tanımadan devam edecek ve sonunda da çok büyük bir kadın birliğinin oluşumuna ve organizasyonuna dönüşecek. Çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Herkesten bu harekete vakfımız için değil, kadının gücünü göstermek için dahil olmasını rica ediyoruz.” diye konuştu.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Aktaa da Dünya İnsani Yardım Günü’nde dünya kadınları için küresel bir kampanyanın başlangıç çağrısını tüm dünyaya ilan etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası kampanya çağrılarının başlığının “İyilikte Kadın” olduğunu vurgulayan Aktaa, “Kadınların toplumun yarısından fazlasını oluşturduğu ve asırlar boyunca rol ve gelişimlerinin toplumun refahı ve kalkınmasında temel bir etken olduğu doğrudur. Ne var ki insanlık ve halklar şimdiye kadar dünyanın yaşamakta olduğu krizlerin dayattığı acil ihtiyaçlara, küresel ölçekte ve muhtelif alanlarda yaşanan ağır yüklere rağmen kadının gücünün sadece ufak bir kısmından istifade etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Aktaa, kampanyanın başlangıç çağrısını Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Urduca ve Arnavutça yaptıklarını belirterek insani yardım alanında kadınların rolünü öne çıkarmak ve güçlendirmek için birçok şehir ve ülkede etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de Bakanlık olarak hayrın yanında, zulmün karşısında durduklarını söyledi.

İyilik ve merhametle toplumun yanında olmak için çabaladıklarını dile getiren Yenigün, “Böyle adı güzel olan, kadının iyilikteki rolünü tekrar ön plana çıkaran güzel organizasyonların biz en büyük destekçisiyiz. İnşallah kadınlar iyilik ve merhametle dünyayı iyiliğin sağlandığı bir dünya haline getirirler. İnşallah savaşların, kötülüklerin bittiği bir dünyaya ‘merhaba’ deriz.” diye konuştu.

“İyilikte Kadın” kampanyası ve “Biz göçeriz eserlerimiz kalır” adlı Hürrem Sultan Eserleri tanıtım filmlerinin izlendiği etkinlikte, insani yardım çalışmalarına dair söyleşiler de yapıldı.