İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden İbrahim Kutluay, Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay’ın İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer olduğunu açıkladı.

Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.