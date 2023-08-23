Iğdır’da Özel Sporculara Madalyalar Verildi

Iğdır’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında özel sporcuların katılımıyla düzenlenen atletizm ve gülle atma turnuvasında dereceye girenlere madalyaları verildi.
Iğdır Şehir Stadı’nda düzenlenen atletizm ve gülle atma turnuvasında dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Cebi verdi.
Tekerlekli Sandalye Gülle Atma branşında derece yapan Ömer Ülgel, AA muhabirine, böyle bir turnuvada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında böyle bir turnuvaya katılmak bizlere gurur verdi. Bu manada bizlere bu fırsatı veren hocalarımız ile Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi.
Atletizm branşında 100 metre erkeklerde Muhammed Ali Ada, 100 metre kızlarda ise Şilan Avcı birinci oldu.
Gülle atma branşında Süleyman Can Taşdemir, tekerlekli sandalye gülle atmada ise Özer Gürel birincilik elde etti.
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