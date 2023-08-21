İmamoğlu: Hedefimiz 2036’da İstanbul’da Olimpiyatlara Ev Sahipliği Yapmak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’de gerçekleştirilen törende konuştu. İmamoğlu, “Hem bütün şehre yaygınlaşan spor okullarımız üzerinden hem de kulüplerle kurduğumuz diyaloglarla, sporu ve sporcuyu mutlak destekliyoruz. Hedefimiz; 2036’da İstanbul’da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’de Cebeci Spor Kompleksi’nde İBB tarafından ‘Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı’ programı kapsamında, gerçekleştirilen törene katıldı. Törende konuşma gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, “Genç nüfusumuzun en fazla istediği şey, tabi ki spor yapabilmek. Spor için tesis lazım, iyi bir eğitim lazım. Bu konuda kulüplerimizin desteklenmesi lazım. Geçmişte spor kulüplerine hizmet etmiş birisi olarak, sporcu geçmişi olan bir insan olarak, gerçekten tüm yurttaşlarımızın spor olanaklarını artırmaya özenli davranıyoruz. İstiyoruz ki, İstanbul her yönüyle sporla iç içe bir şehir olsun, çocuklarımız iyi yetişsin, gençlerimiz dünya çapında başarılara imza atsınlar ki atıyorlar. Yeter ki onlara fırsatlar verelim. Bu anlamda çok özenli bir takip içerisinde olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Hem bütün şehre yaygınlaşan spor okullarımız üzerinden hem de kulüplerle kurduğumuz diyaloglarla, sporu ve sporcuyu mutlak destekliyoruz. Hedefimiz; 2036’da İstanbul’da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Bu salonda bulunan çocuklarımızın bir kısmı inşallah İstanbul’daki olimpiyatlarda altın madalya kazanacak çocuklarımız olsunlar. Onların o başarıyı elde edeceklerini çok inanıyor ve biliyorum” dedi.

Programda, 2023 yılı içerisinde, 20 branşta, 115 farklı kalemde, toplam 377 bin 920 malzemenin bin 250 amatör spor kulübüne dağıtılacağı bilgisi verildi.