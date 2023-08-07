Inter, İsviçreli kaleci Yann Sommer’i transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Almanya’nın Bayern Münih ekibinden 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer’i transfer etti.

Inter’den transfer ile ilgili yapılan açıklamada, “Büyük forvet olmayı hayal eden çocuklar vardır. Bu arada diğerleri kalede oynamak için doğarlar ve bu kesinlikle Yann Sommer için geçerlidir.” ifadeleri kullanıldı.

Transfer ücreti ve sözleşmenin süresi ise açıklanmadı.

İsviçreli milli kaleci Sommer, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 36 maçta 45 gol yedi.