Inter, Monza’yı 2-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:55
İtalya Serie A’nın ilk haftasında Inter, sahasında Monza’yı 2-0’lık skorla geçti. Lautaro Martinez’in attığı gollerle Inter, sezona 3 puanla başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 90 dakika sahada kaldı. Diğer maçta ise Fiorentina, Genoa deplasmanında 4-1 galip geldi.
İtalya 1. Futbol Ligi’nin (Serie A) ilk haftasında Inter, sahasında Monza’yı 2-0’lık skorla geçti.
Serie A’da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı’nda ağırladığı Monza’yı 8 ve 76. dakikalarda Lautaro Martinez’in attığı gollerle 2-0 yendi.
Sezona 3 puanla başlayan Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Aynı saatte başlayan diğer maçta ise Fiorentina, Genoa deplasmanında 4-1 galip geldi.
Kaynak: AA
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