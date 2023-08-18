İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tekvando Antrenmanları Başlattı

İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklara ve gençlere yönelik tekvando antrenmanları başlattı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alparslan Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçe faaliyetleri hızlandırma kapsamımda yapılan çocuklara ve gençlere yönelik tekvando antrenmanlarının meyvesini vermeye başladığını belirtti.
Öztürk, “Kurslarda 25 kız ve 30 erkek kursiyere eğitim verilmekte olup, çocukların kendilerine karşı olan güvenlerinin gelişmesi ve daha başarılı bireyler olması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.” ifadesini kullandı.
İscehisar itfaiye ekipleri yangılar zamanında müdahale ediyor
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, “Ev, bina ve bu zamanlarda görülen arazi yangınlarında vatandaşlara ve çobanlara büyük iş düşüyor. En kısa zamanda 112 acil durum hattına haber vermeleri ve ekiplerin bir an evvel olaya müdahale edebilmeleri büyük önem arz etmektedir.” ifadesini kullandı.
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