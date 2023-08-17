İslahiye’deki 1550 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:55

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden etkilenen İslahiye ilçesindeki 1550 çocuğa bisiklet dağıttı. Yüzüncü yılda yüz bin bisiklet projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtımda, 6-10 yaş arası çocuklara 20 inç, 10 yaş ve üzeri çocuklara ise 26 inç boyutunda bisikletler verildi. Belediye ayrıca, ilçede sosyal girişimcilik kursları düzenleyerek çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için alanlar oluşturacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, depremlerden etkilenen İslahiye ilçesindeki 1550 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede geçici yaşam alanlarında barınan 1550 çocuğa “Yüzüncü yılda yüz bin bisiklet” projesi kapsamında bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 6-10 yaş arası çocuklara 20 inç, 10 yaş ve üzeri çocuklara ise 26 inç boyutunda bisikletlerin dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal girişimcilik kurslarının yanı sıra çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla alanların oluşturulacağını kaydetti.

Kaynak: AA



