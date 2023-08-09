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  • İsmail Kartal: ‘Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor.

İsmail Kartal: ‘Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor.

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Ağustos 9, 2023 13:22
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9.08.2023 16:25:45. #1.12#

SON DAKİKA: İsmail Kartal: “Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor. – Son Dakika

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