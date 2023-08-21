İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Jenni Hermoso’yu öptüğü için özür diledi

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası’nı kazanan milli kadın futbol takımının oyuncularından Jenni Hermoso’yu seramoni sırasında dudağından öpmesi nedeniyle özür diledi.

İspanya, 2023 Dünya Kupası finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Kupa töreninde ise Rubiales’in İspanyol forveti dudaklarından öpmesi tartışma yaratmıştı.

Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “Bu hoşuma gitmedi” diyen Hermoso, daha sonra ise Rubiales’i savundu.

Federasyon başkanı ise Pazartesi günü, “İtiraf etmek zorundayım. Tamamıyla hatalıydım” dedi.

Kötü bir niyeti olmadığını belirten Rubiales, olayın yoğun bir heyecan içinde yaşandığını belirtti ve şöyle devam etti:

“O an bunu doğal olarak gördük, ancak dışarıda öyle yankılanmadı. Özür dilemeli, bundan dersler çıkarmalı ve başkan olarak daha dikkatli olmam gerektiğini anlamalıyım.”

Rubiales bazı İspanyol bakanlar tarafından da eleştirilmişti.

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, söz konusu olayın kadınların günlük olarak maruz kaldığı cinsel şiddetin bir biçimi olduğunu savundu ve “Rızası olmadan öpülmeyi ‘olmuş bitmiş bir şey’ olarak kabul etmemeliyiz” dedi.

Spor Bakanı Miquel Iceta da İspanyol devlet radyosuna yaptığı değerlendirmede, Rubiales’in Hermoso’yu öpmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve “Yapması gereken ilk şey açıklama yapıp ve özür dilemek. Mantıklı ve makul olan budur” dedi.

Hermoso, Instagram hesabında yaptığı paylaşımın ardından federasyon tarafından yayımlanan ikinci açıklamasında, olayın “doğal bir sevgi jesti” olduğunu söyledi.

İspanya’nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, “Bu, Dünya Kupası’nı kazanmanın getirdiği büyük sevinç nedeniyle tamamen spontane, karşılıklı bir jestti” dedi.