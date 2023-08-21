İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’nın futbolcuyu öpmesi tepkilere neden oldu

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in İspanya’nın Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpmesi, ülkede tepkilere neden oldu.İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası zaferi sonrasında İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’yu madalya töreni sırasında dudağından öptü. Orta saha oyuncusu Hermoso, daha sonra sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı canlı yayında, bu hareketin “hiç hoşuna gitmediğini” söyledi. Ancak 33 yaşındaki futbolcudan daha sonra farklı bir açıklama geldi. Fransız Haber Ajansı (AFP) Hermoso’nun, “Dünya Kupası’nı kazanmanın getirdiği aşırı sevinç nedeniyle tamamen spontane biçimde yapılan karşılıklı bir jestti” dediğini duyurdu. Haberde Hermoso, “Başkan ve ben iyi ilişkilere sahibiz, bize karşı davranışı mükemmeldi ve bu (öpücük), doğal bir sevgi ve müteşekkirliğin ifadesiydi” dedi. Futbolcu açıklamasında “öpücüğün abartılmaması gerektiğini” de vurguladı. Ancak madalya töreni sırasındaki öpücük ülkede yoğun tartışmaya neden oldu. İspanya hükümetinin Eşitlikten Sorumlu Bakanı Irene Montero, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu bir tür cinsel şiddet. Öpmenin rıza olmadan yapılabileceğini düşünmeyin. Sadece evet, evet demek” ifadesini kullandı.

Sosyal Haklardan Sorumlu Bakan Ione Belarra da X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu görüşlere şer verdi:

“Hepimiz şunu düşünüyoruz: Bunu tüm İspanya’nın gözü önünde yapıyorlarsa özel hayatta neyi yapmazlar ki… Kadına yönelik cinsel şiddet sona ermeli.”

İspanyol El Pais gazetesi ise konuyla ilgili yorumunda, “Yıl 2023, bu hareketler haklı gösterilemez. Böyle bir öpücük saldırganlıktır” dedi.

Rubiales kendini savundu

Radio Marca’ya konuşan Rubiales ise kendisine yönelik tepkilere “Jenni ile öpüşmek mi? Aptallar her yerde var. İki insan önemsiz karşılıklı bir jestte bulunduğunda, söylenen saçmalıklara aldırış edilmez” dedi.

İspanya’da Teknik Direktör Jorge Vilda ve Futbol Federasyonu’nun oyuncularla olan ilişkileri geçen aylarda da tartışmalara neden olmuştu. Geçen Sonbahar’da 15 oyuncu Vilda’nın yönetim tarzını protesto etmiş ve görevden alınmasını istemiş, ancak daha sonra oyunculardan bazıları geri adım atmıştı. O dönemde Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales ise Teknik Direktör Vilda’ya destek vermişti.

Federasyona tepki

Eski Alman milli takım oyuncusuTabea Kemme T-Online’a yazdığı yazıda, Dünya Kupası zaferinin ardından Futbol Federasyonu’na toplu istifa çağrısında bulunarak “Federasyonda elindeki psikolojik gücü kötüye kulanananlar sistem dışına çıkarılarak yaptırıma maruz bırakılmalı” dedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ortak düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı final maçında İngiltere’yi 1-0 yenen İspanya kazandı. 1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası’nda ilk kez finale yükselen İspanya, bu skorla ilk şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

SID, dpa/ HT,HS

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