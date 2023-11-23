İspanya’da demiryolu grevi iptal edildi

İspanya demir yolu şirketi Renfe’nin çalışanlarının 24 Kasım’da başlayıp belirli tarihlerde toplam 5 gün sürmesi planlanan grev kararı, taraflar arasında son anda varılan anlaşmayla iptal edildi.

İspanya Ulaştırma Bakanlığının Renfe çalışanlarının bağlı olduğu sendikalarla vardığı anlaşmanın ardından, önceden açıklanan 24 ve 30 Kasım ile 1, 2 ve 4 Aralık tarihlerindeki grev kararının iptal edildiği bildirildi.

Yaklaşık 30 bin demir yolu sektörü işçisinin bağlı olduğu sendikalar, Katalonya’daki banliyö tren seferlerini kapsayan “Rodalies” adlı hizmet şirketinin kontrolünün Renfe’den alınıp Katalonya’da özerk yönetimi altındaki başka bir şirkete geçirilmek istenmesinden dolayı grev kararı almıştı.

Yeni kurulan azınlık sol koalisyon hükümetinin Meclisten güvenoyu alabilmek için Katalonya’daki ayrılıkçı siyasi partilerle vardığı anlaşmayla gündeme gelen Rodalies’in el değiştirmesinin gerçekleşmesi halinde Katalonya, İspanya’daki özerk yönetimler arasında demir yolu ulaşımını merkezden kopartıp yöneten ilk özerk bölge olacak.

Diğer yandan İspanya’da aşırı sağcı Vox Partisine yakın Solidaridad Sendikası’nın, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısından dolayı 24 Kasım’da açıkladığı genel grev yapılacak ancak ülkedeki iki büyük sendika CCOO ve UGT’nin bu greve katılmayacağını duyurmasından Solidaridad’ın grevinin büyük bir etki yaratması beklenmiyor.