Isparta Belediye Başkanı Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Mahalle Meclisi Toplantıları devam ediyor. Keçeci Mahallesi Meclisinde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in düzenlediği programa bastonla gelen Gülseren Çelik, çok zorlandığını belirterek akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Çelik, “Ben yürüyemiyorum, engelli aracına ihtiyacım var. Başkanım bana yardımcı olursanız çok memnun olurum” derken, engelli raporunun da bulunduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Engelli Koordinasyon Birimine anında talimat vererek tekerlekli sandalyenin getirilmesini söylerken, “Buradan seni aracınla göndereceğim” dedi. Gülseren Çelik’e akülü engelli tekerlekli aracı program devam ederken getirilerek teslim edildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülseren Çelik’i akülü tekerlekli aracına bindirirken, ilk sürüşünü yaptırdı. Keçeci Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, “Gülseren ablamız çok zorlanıyordu. Torununa kendisi bakıyor, okuluna o götürüyor. Başkanım yapmış olduğunuz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Programa katılan Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey de az önce kendisinin bir gurur yaşadığını ve mutlu olduğunu söyleyerek, “Engellilere vermiş olduğunuz değer ve önemden dolayı teşekkür ederim. Başkanım sizler gibi yöneticiler, engelliye değer verenler bu ülkede çoğaldıkça bu işler daha güzel olacak. Daha mutlu ve engelsiz günler bizi bekliyor” ifadesinde bulundu.

Engellilerin ne kadar zor şartlarda hayatlarını sürdürdüklerini bildiklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin hayatı evde, işyerinde, caddede, sokakta, çarşıda pazarda hep aynı. Eğer ki, biz sizlere bu anlayışla yaklaşamazsak, empati yapamazsak biz bu memlekette yaşamayalım” dedi.

Isparta Belediyesinden 20 yılda 30 adet akülü araç verildiğini, kendilerinin 4,5 yıllık görev sürecinde 336 adet akülü araç dağıttıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Teyzem ne kadar mutlu oldu. Bu bize yeter. Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı yapmaktayız. Bunlardan birisi de Emre Mahallesi Spor Tesisinin yan tarafına 8.650 metrekare kapalı alanı olan Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi yapıyoruz. Engellilerimizin eğitim ve rehabilitasyonu yapılırken ailesinin beklemesi için de yerler yaptık ve bekledikleri süre içerisinde zaman geçirebilecekleri bölümler bulunacak. Bölgenin en büyük engelsiz gençlik ve yaşam merkezi olacak. Daha fazlasını yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” görüşlerine yer verdi. – ISPARTA