İsrail İş Çevreleri, Grevlerin Ekonomiye Zararını Tartışıyor

İsrail’de iş çevreleri, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı tepki olarak düzenlenecek grevlerin ülke ekonomisine vereceği muhtemel zararı tartışıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ülkenin en büyük işçi sendikası Histadrut Başkanı Arnon Bar-David’in önde gelen iş insanları ve bazı üst düzey yetkililerle görüştüğünü bildirdi.

Toplantının, İsrail’de Meclis’ten geçen ve Yüksek Mahkeme tarafından 2 Eylül’de görüşülecek yargı düzenlemesinin iptali durumunda, hükümetin bunu kabul etmeyeceğini açıklaması sonrasında düzenlendiği kaydedildi.

İş insanları ve banka yöneticilerinin İsrail ekonomisinin durumuyla ilgili derin endişelerini dile getirdiği paylaşılan toplantıda, İsrail’de “ekonomik sıkıntıların artmasının beklendiği” aktarıldı.

Toplantıya katılan iş çevrelerinin “hükümetin geniş bir mutabakat olmadan yargı reformu yapmasının ciddi bir sorun oluşturduğu, İsrail ekonomisine olağanüstü ve benzeri görülmemiş zarar verdiği” uyarısında bulunduğu ifade edildi.

KAN, İsrail hükümetinin Yüksek Mahkemenin kararlarına uymaması durumunda üniversitelerde ve çeşitli sektörlerde süresiz genel greve gidilmesi yönünde girişimlerin bulunduğunu belirtti.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in, 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu” Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart’ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz’da Meclis’te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin yargı reformuna karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevlerini bırakma kararı almıştı.

İsrail’de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Hükümetin yargı düzenlemesine karşı yaklaşık 8 aydır ülke genelinde gösteriler gerçekleştiriliyor.