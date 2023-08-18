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İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyle kavga eden Faslı Jamal Doumane’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan taksi sürücüsüne adli kontrol tedbiri

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Ağustos 18, 2023 12:12
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İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyle kavga ettikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Faslı Jamal Doumane’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan taksi sürücüsü hakkında “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde Faslı Jamal Doumane ile bir taksi şoförü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taksi şoförü Doğan G’nin yumruk ve tekme atarak yere düşürdüğü Doumane bayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Doumane, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan taksi şoförü Doğan G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan G. hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bu arada, taksi şoförü Doğan G. ile Doumane’nin kavga ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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