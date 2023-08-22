İstanbul Ekonomi Zirvesi, Berlin’de ve İstanbul’da gerçekleştirilecek

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 28 Eylül-1 Ekim’de “Avrupalı Şirketler için Türkiye’deki Yatırım Fırsatları” temasıyla Berlin’de, 8-9 Aralık’ta da “Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler” temasıyla 7. kez İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Zirveye ilişkin Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısına İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Vispera Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aytül Erçil, SuperPay Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Tanrıverdi, Uğurcan Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gülek Balta, Karaoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karaoğlu ile İstanbul Ekonomi Zirvesi yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Değer, zirvenin ilk kez yurt dışında gerçekleştirileceğini belirterek, Berlin’deki etkinliğe Türkiye’den Türk Hava Yolları özel yolcu uçağı ile 150 iş insanının katılacağını bildirdi.

Zirveye Almanya’dan da çok sayıda iş insanın katılacağını aktaran Değer, “Zirve ile Avrupa ve Türk işletmeleri arasındaki ekonomik iş birliğini ve ortaklıkları geliştirmeyi, hem Türk hem de Avrupa iş dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve temsilcilerini yatırım olanaklarını keşfetmek ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için bir araya getirmeyi, işletmeler arası ilişkileri artırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

“Çevresel zorluklarla boğuşan bir dünyada sürdürülebilir yaşam fikri vazgeçilmezdir”

Abdullah Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin 8-9 Aralık’ta “Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler” temasıyla 7. kez İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek, gezegenin değerli ekosistemlerini korurken yaşam kalitesini de yükseltmenin önemini vurgulayan Değer, şöyle devam etti:

“İstanbul Ekonomi Zirvesi olarak amacımız, yeni yatırım fırsatlarının belirlenmesinde somut girişimlerde bulunmak ve bunların uluslararası arenada tanıtılmasına güçlü bir zemin oluşturmak, küresel iş dünyası paydaşları arasında etkin bir iletişim platformu olmanın ötesine geçerek, kayda değer büyüklükte yeni ticari faaliyetleri tetiklemek ve paydaşlar arası ilişkilerin güçlenerek geleceğe taşınmasını sağlamaktır.”

Abdullah Değer, hükümet yetkililerinin ihracatın artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları açıklamasıyla hedeflerin üstünde ihracat rakamlarının uzakta olmadığını düşündüğünü aktardı.

Değer, ülke sanayisinin merkezi kabul edilen İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin sanayi kuruluşlarının Anadolu’da güvenli alanlara taşınmasının önemine değindi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi’ni destekleyen kuruluşların Anadolu’daki yürüttükleri faaliyetleri anlatan Değer, “İstanbul’umuzun ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak, daha iyi ve sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılmak misyonuyla çıktığımız yolda tüm paydaşları hızlı ve ortak amaca yönelik birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Bu planları insanlığın hayatını değiştirecek, ekonomilerimizin ve toplumlarımızın hızla toparlanmasına katkıda bulunacak eylemlere ve yatırımlara dönüştürmeliyiz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 28 Eylül’de Berlin’de başlayacak

Toplantıda verilen bilgiye göre, İstanbul Ekonomi Zirvesi, 28 Eylül-1 Ekim’de Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile Almanya’da yapılacak.

Türkiye’nin cazip yatırım ortamına odaklanan zirve, katılımcıların bilgi alışverişinde bulunmaları, yeni trendleri tartışmaları ve değerli bağlantılar kurmaları için zemin hazırlayacak.

Zirve kapsamında, finans, teknoloji, enerji, savunma sanayi, gıda, otomotiv, ulaştırma, makine, çevre teknolojileri, tarım, sağlık, inşaat, turizm, yeşil mutabakat dahil olmak üzere çeşitli sektörler hakkında 6 farklı panel düzenlenecek.

İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini bulacak

İstanbul’da gerçekleştirilecek bu yılki zirve ise “Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler” ana teması etrafında şekillenecek. İstanbul Ekonomi Zirvesi, kentsel çevrelerin geleceğini şekillendirmede sürdürülebilir uygulamaların ve yenilikçi teknolojilerin potansiyelini keşfetmeyi hedefliyor.

Zirve kapsamında, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 12 farklı panel düzenlenecek.

Zirvenin sonunda İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği gerçekleşecek. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği ünlü tasarımcıların son trendlerini sergileyen bir defileye de ev sahipliği yapacak. Canlı müzik performansı gerçekleşeceği gala gecesi, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği olacak.