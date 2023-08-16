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İstanbul Kadıköy’de Radarlı Hız Denetimi Yapıldı

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Ağustos 16, 2023 23:00
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Son Güncelleme: 17.08.2023 01:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy sahil şeridinde radarlı hız denetimi gerçekleştirdi. Cemil Topuzlu Caddesi’nde hız yapan ve modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Denetimler sabah saatlerine kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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