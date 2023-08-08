İstanbul’da Taksiciler Zam Talebiyle Eylem Yaptı

İSTANBUL’da taksimetre ücretlerine zam talebinde bulunan taksiciler, konvoy oluşturarak eylem yaptı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan taksiciler, son zamanlarda artan maliyetlerini gerekçe göstererek yüzde 100 zam talebinde bulundu.

Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü’nde, Avrupa yakasında Fatih’te Vatan Caddesi’nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı sahiline hareket eden çok sayıda taksici, taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam talebinde bulundu.

Yenikapı etkinlik alanında toplanan taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023’ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya’da kilometrede 18 lira, İzmir’de 22 lira, Çanakkale ve Ankara’da 15 lira, Mersin’de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul’dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur” dedi. Maliyetlerin arttığını vurgulayan Duman, “Bizler zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır. Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ “D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü’nde Yenikapı’ya hareket etmeden önce konuşan taksici Ali Koş, “8.5 lira veriyorlar bize kilometre başında. Biz zaten bunun 6 lirasını yakıyoruz. 2.5 lirayı mal sahibine mi verelim, plaka sahibine mi ödeyelim. Yoksa diğer masrafımıza mı ödeyelim. Yoksa şoföre mi verelim. Biz nasıl geçineceğiz. Bu yüzden biz eylem yapıyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bize yüzde 100 zam versin. Şoförümün sigortası var, ben şoförümü işten çıkartmak zorunda kaldım. Şoförüm bana diyor ki ‘Ben sana para verdiğim zaman bana para kalmıyor’ diyor. Biz sadece hakkımız olan şeyi istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. İnsan gibi kilometremiz 17-18 lira olsun. Şehir dışında her yerde nerede binerseniz binin ‘ Edirne, Kars, Van, Antalya’da binin 20-25 lira. Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece ve sadece İstanbul’da 8,5 lira” diye konuştu.

“BİZ SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ”

Taksi Şoförleri Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Altuğ ise, “Bu akşam burada toplanmamızın sebebi taksimetrenin ucuzluğundan dolayıdır. Bugün Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile bir araya geldiler. ve bugün bir oran açıklandı, bu oran da bizi tatmin etmedi. Bizim beklediğimiz oran %53 e tekabül ediyor. Ama zaten mazota 1 ayda 20 liraya yakın zam geldi. Bundan dolayı çalışmamız engelleniyor. Açık ve net söyleyeyim yevmiyeler zaten almış başını gidiyor. Araç değiştiremiyoruz, araçlara şu anda yüzde 100 zam geldi. Bu nedenle açıklanan karardan sonra biz 21.30 da eylem kararı aldık. ve şu anda yaklaşık 2 saatte Avrupa yakasında 5 bine yakın araç var. Burada da bine yakın araç bekliyoruz, şu anda yoldalar geliyorlar. Ama bu esnafın ne halde olduğunu kimse görmüyor. Biz sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da duyurmak istiyoruz. Yani biz hakkımızı istiyoruz fazla bir şey istemiyoruz. Yani biz her sene bu olayı çekiyoruz, biz bu sene kenetlendik açıkçası hep beraber. Hep beraber de buradayız zaten ama bundan sonrası için bu eylemlere hazır olsun herkes, biz bunu yapacağız” dedi.