İstanbulspor ile Kayserispor Berabere Kaldı

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem

İSTANBULSPOR: Jensen – Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Rroca (Dk. 83. Muammer Sarıkaya), Loshaj, Ndao (Dk. 84 Mendy), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jackson (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

KAYSERİSPOR: Bilal Beyazit – Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Kemen (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Ackah, Cardoso (Dk. 68 Mane), Karimi (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Gökhan Sazdağı

GOLLER: Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) – Dk. 77 Thiam (Kayserispor)

SARI KART: Coly (İstanbulspor)

Süper Lig’in 2’nci haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

15’inci dakikada Kayserispor etkili geldi. İstanbulspor savunmasında Coly’den kaptığı topla hareketlenen Karimi’nin sert şutunda top yandan dışarıya çıktı

26’ncı dakikada Kayserispor’da sağ kanatta topla buluşan Thiam’ın ortasında topa iyi yükselen Gökhan Sazdağı’nın kafa vuruşunda top kaleci Jensen’de kaldı.

31’nci dakikada Kayserispor’da Karimi’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen’in şutunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

45+1’inci dakikada İstanbulspor’da ceza sahası dışı sağ çaprazında Rroca, pasını Jackson’a aktardı. Bu oyuncunun topla kat ederek ceza sahası içerisine girmeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta topu kaleci Bilal Beyazit kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

58’inci dakikada Kayserispor’da Cardoso’nun sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Karimi’nin kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı

68’inci dakikada Kemen’in pasıyla ceza içerisinde topla buluşan Gökhan Sazdağı, topla hareketlendikten hemen sonra dönerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

74’üncü dakikada İstanbulspor etkili geldi. Hızlı gelişen atakta topla buluşan Ndao, pasını sol kanattaki Ethemi’ye gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayına hareketlendikten sonraki plase vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

77’nci dakikada Kayserispor öne geçti. Mane’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

81’inci dakikada İstanbulspor’un eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Vefa, sol kanatta savunma arkasına sarkan Ethemi’yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde altı pasa çevirdiği topa İbrahim Yılmaz dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.