İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Muhammet Mete’nin annesi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:45

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Muhammet Mete’nin annesi Keriman Mete, İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tedavi gördüğü süreçte vefat etti. Cenaze, yarın İstanbul’da kılınacak namazın ardından Rize’nin İyidere ilçesine gönderilecek ve orada defnedilecek.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ve İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Muhammet Mete’nin annesi Keriman Mete hayatını kaybetti.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde 15 gündür tedavi gören 70 yaşındaki Keriman Mete, çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.

Mete’nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip, İstanbul Kartal Cevizli Zeytinli Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Rize’nin İyidere ilçesine gönderilecek.

Keriman Mete’nin cenazesi, 18 Ağustos Cuma günü İyidere Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: AA



