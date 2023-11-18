İstihdam Artıyor, İşsizlik Oranı Geriliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon ve işsizlikle mücadele konularında kararlı adımlar atılmaya devam edileceğini ve istihdam dostu politikaların süreceğini bildirdi. Yılmaz açıklamasında, “Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde; ekonomimiz istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artıyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor. 2023 Temmuz- Eylül (III. Çeyrek) döneminde; İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1’e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesine indi. Önümüzdeki dönemde Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.