İstiklal Marşı Milletimizin İlham Kaynağıdır

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Bir milletin kahramanlık destanının mısralara döküldüğü, istiklal ve istikbal uğruna gösterdiği fedakârlıkların, çektiği cefaların nakşedildiği İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yılının gururunu yaşıyoruz.

İstiklal Marşımız, yurdumuzun dört bir yanı işgal altındayken; hiçbir zaman umudunu kesmeyen, vatanı uğruna canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anlatır. O günlerde tüm yokluğa ve sıkıntıya rağmen; malını, evladını, canını vatanı için feda eden kahraman milletimiz gösterdiği mücadele ile yedi düvele özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini göstermiş, şanlı tarihine bir şan daha katmıştır. Bugün hepimize düşen görev, istiklal ruhunu daima diri tutmak ve yaşatmaktır. Bu şuur ve bilinci yarınlarımıza aktarmayı hem ecdadımıza hem de nesillerimize karşı sorumluluk ve görev olarak addediyoruz.

Ay yıldızlı al bayrak gökte dalgalansın, ezanlarımız gök kubbede sonsuza kadar yankılansın, vatanımıza namahrem eli değmesin diyen milletimize ilham kaynağı olan İstiklal Marşımız, bugün de gücümüze güç katmaya devam etmektedir. Gerek askeri, gerek ekonomik alanlar başta olmak üzere girdiğimiz her mücadelede aradığımız ilhamı yine İstiklal Marşımızın dizelerinde buluyoruz.

Milli şairimizin ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasına iştirak ediyor; bu ülkeyi bizlere vatan kılan ecdadımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, duayla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun.”