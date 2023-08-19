İsveç, Avustralya’yı yenerek 2023 Fifa Kadınlar Dünya Kupası’nda 3.’lük oldu

Avustralya ile Yeni Zelanda’nın ev sahipliği yaptığı 2023 Fifa Kadınlar Dünya Kupası’nda 3.’lük, Avustralya’yı 2-0 yenen İsveç’in oldu.

9. Fifa Kadınlar Dünya Kupası’ndaki 3.’lük maçı, Avustralya’nın Brisbane kentinde oynandı.

İsveç’in gollerini ilk yarıda penaltıdan Fridolina Rolfo ve ikinci yarıda Kosovare Asllani attı.

Bu İsveç’in Dünya Kupası’ndaki dördüncü 3’lüğü oldu. En büyük başarısı ise 2003 yılında oynadığı ancak Almanya’ya karşı kaybettiği final maçıydı.

Avustralya yenilmiş olsa da, 4.’lükle şu ana kadar Dünya Kupası’nda elde ettiği en iyi sonucu aldı.

Turnuvanın final maçı Pazar günü İngiltere ile İspanya arasında Avustralya’nın Sydney kentindeki Avustralya Stadyumu’nda oynanacak.

Maç TSİ 13.00’te.