İtalya Milli Futbol Takımı’nda Luciano Spalletti Teknik Direktör Oldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 22:07

İtalya Milli Futbol Takımı’nda Roberto Mancini’nin istifasının ardından teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi. 1 Eylül’den itibaren göreve başlayacak olan Spalletti, Napoli’nin başında şampiyonluk yaşamıştı. Mancini ise geçtiğimiz hafta sonu istifa etmişti.

İtalya Milli Futbol Takımı’nda Roberto Mancini’den boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 64 yaşındaki teknik direktörün görevine 1 Eylül’den itibaren başlayacağı belirtildi.

Spalletti yönetiminde Napoli, 33 yıl aranın ardından geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı. İtalyan teknik direktör ise dinlenmek amacıyla mesleğine bir yıl ara vereceğini belirterek Napoli’den ayrılmıştı.

Serie A tarafından 2022-2023 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen Spalletti, son olarak UEFA tarafından aynı kategoride Pep Guardiola ve Simone Inzaghi ile 3 finalist arasına kalmıştı.

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı’ndaki teknik direktörlük görevinden geçen hafta sonu istifa etmişti.

Kaynak: AA



