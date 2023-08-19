İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e kredi yetkisi verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak tramvay hattı için araç alımı ile Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu’nun yurt dışı finansman imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayının ardından kredi ile ilgili her türlü işlem için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı son meclis toplantısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirilen meclis oturumunda gündem maddeleri görüşüldü. İzmir’in önemli ulaşım projelerinden biri olan ve yüzde 96’sı tamamlanan Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı ve Konak Tramvay Hattı araç alımı projeleri çerçevesinde Hazine’den bir yılı aşkın süredir beklenen dış finansman onayına yönelik madde de gündeme geldi.

Başkan Soyer’e yetki verildi

Kredi ile ilgili her türlü işlemi yapmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verilmesine yönelik Başkanlık makamınca gündeme eklenen önerge, komisyonlarda görüşüldükten sonra meclis toplantısında kabul edildi.

Orta ve ağır hasarlı yapılar için emsal artışı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında önemli bir karar daha alındı. İzmir depreminin ardından orta ve ağır hasarlı duruma gelen yapıların can ve mal güvenliği açısından hızlıca dönüştürülmesi için yüzde 20 emsal artışı verildi. – İZMİR