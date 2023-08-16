İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nde Deniz Patlıcanı Üretimi İçin Kafesler Yerleştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nde ekosistemi canlandırmak için önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Belirlenen pilot bölgelere deniz patlıcanlarının üremesi için kafesler konuldu. “Denizlerin akciğeri” olarak tabir edilen deniz patlıcanlarının Körfez’deki temizlenme sürecini hızlandırması hedefleniyor.

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için birçok farklı çalışmayı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir adım daha attı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Tolon’un danışmanlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projenin ilk ayağı tamamlandı.

Buna göre, İzmir Körfezi’nde belirlenen pilot bölgelere deniz patlıcanlarının (hıyarı) yetişmesi için kafesler yerleştirildi. Türkiye’deki deniz sularında doğal yollarla yetişen ancak Uzak Doğu’da ekonomik değeri yüksek olması dolayısıyla kaçak avcılık nedeniyle popülasyonu oldukça azalan deniz patlıcanı deniz dibindeki kumu arıtmasıyla biliniyor.

Projeye ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Kerem Girişken, ilk olarak belirledikleri 3 noktaya kafesleri yerleştirdiklerini söyledi. Girişken, şunları kaydetti:

“Denizi kirleten birçok unsur var. Bu unsurların büyük çoğunluğu insan faaliyetlerinden kaynaklı. Bununla birlikte denizin içinde denizi temizleyen canlı türleri de var. Bu canlı türlerinin insanlar tarafından kaçak olarak avlanması, kirliliği artırıyor. Bu proje ile deniz kumunu temizleyen ve buna bağlı olarak denizin suyunun temizlenmesine katkıda bulunan deniz patlıcanının, İzmir Körfezi’nde önümüzdeki yıllarda popülasyonunu artıracak öncü bir çalışma başlattık.”

Denizin dibine kafesler indirerek deniz patlıcanlarını herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan korumak istediklerini vurgulayan Girişken, şöyle devam etti:

“Bundan sonraki aşama ise deniz dibinde yaşamayı seven bu canlıyı uzman ekipler tarafından kafesin içerisine yerleştirmek. Bu türün en önemli özelliği denizin dibindeki kumu ve buna bağlı olarak denizin temizlenmesine katkıda bulunuyor. Eğer projenin sonunda hedefimize ulaşırsak daha sonra kafes sayılarını artırmayı planlıyoruz. Sadece bu proje ile tabii ki Körfez’i temizleyemeyiz. Biz insan eylemleri ile denizi kirletmeye devam ettiğimiz sürece, denizlerimiz tamamen temizlenmeyecek. Ama bu projeyle beraber deniz patlıcanının kirlilik azaltımına katkıda bulunduğu yönünde ölçüm yapılırsa önemli bir sonuç elde etmiş olacağız.”

Deniz dibine indirilen kafeslere yerleştirilen deniz patlıcanları, belli bir süre bölgede kaldıktan sonra, buradan su ve kum örnekleri alınacak. Alınan örnekler incelenerek, deniz patlıcanlarının denize etkileri ortaya konulacak.