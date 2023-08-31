İzmir’de Balıkçılık Sezonu Açıldı – Son Dakika

İzmir’de balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle açıldı. Törenin ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze yaklaşık 30 bin yavru balık salınırken, denize çelenk bırakıldı.

İzmir’de 2023 yılı balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle başladı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı katılım gösterdi.

Su ürünleri sektörünün insan yaşamındaki yeri, üretim değeri ve ekonomiye sağladığı önemli katkı ile stratejik sektör konumunda olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Tüm bunların yanında Akdeniz çanağında yer alan ülkemiz kültürünün de önemli bir parçasını teşkil etmekte. Sizlerin emekleri sayesinde üretimde her geçen yıl katlanarak artan bir ivme söz konusu. Geride bıraktığımız sezon, ülkemizde 850 bin tona yakın üretim gerçekleştirildi. Söz konusu üretimin ihracata konu olan kısmı, oluşturduğu dış ticaret fazlasıyla öne çıkıyor. Sektör, 2023 yılının ilk yarısında 125 bin ton ihracat gerçekleştirerek ülkemize 829 milyon dolar döviz kazandırdı. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu değerin yüzde 68’lik kısmı bölgemizden ve yüzde 23’lük kısmı kentimizden gerçekleştirildi. İstisnasız tüm sektörlerde yaşandığı üzere su ürünleri sektörümüz de iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkilerine maruz kalmakta. Deniz suyu sıcaklıklarında yaşanmakta olan değişim, hassas bir yapıya sahip deniz ekosisteminin dengesini bozarak balık türleri ve popülasyonu üzerinde olumsuz sonuçlara neden olmakta. Halihazırda sürdürmekte olduğumuz inovasyona yönelik araştırmalarımızın söz konusu realite çerçevesinde şekillendirilmesi; balıkçılık uygulamalarının deniz ekosisteminin hassas dengesine saygı gösterecek şekilde gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Sektörde, sadece bölgemiz için değil; ülke genelini kapsayan organize bir oluşumun sağlanması, ticari faaliyetlerin denetlenerek kuralların oluşturulması yani standardizasyonun sağlanmasının büyük önem taşıdığına inanıyorum” dedi.

“Hedefimiz 2 milyar dolar”

Balıkçılık sektörünün Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu ve her şeyin ötesinde cari fazla veren bir alan olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Balıkçılıkta 2023 hedefimiz 1 milyar dolar. Biz 4 sene önceki ihracat rakamlarını yakaladık. Şu anda 1.5 milyar dolardayız. Hedefimiz ise 2 milyar dolar. Son dönede avcılıkla beraber yetiştiriciliğinde arttığını ve ilerlediğini görüyoruz. Bölgemiz hem sezon itibariyle uzun bir sezon olması ve katma değerli bir ürün ortaya koyması açsından çok önemli. Bölgede tutulan balık yüzde 9 iken ülkeye katkısı yüzde 30. Bu açıdan Ege Bölgesi da diğer bölgeler nazaran çok kıymetli. Bu gece saat 00.00’dan itibaren balıklar tutulacak. Bizim için öncelik sofraya ucuz gelmesi ve ihracat rakamlarını artırıp cari açığı kapatmasıdır” diye konuştu.

“Balıkçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz”

İzmir’in Türkiye’de birçok ile örnek olduğunu söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu ise “İzmir, medeniyetin, emeğin ve üretimin sembolü bir şehirdir. Bugün cefayı, sabrı, dayanışmayı temsil eden bu sektörün çok özveriyle çalışan balıkçılarımız denize açılacak. Ülkemiz ve milletimiz için gayret gösterecekler, zaman zaman riske girecekler ama vazgeçmeyecekler. Ülkemizin deniz ürünlerindeki çıtasını daha yukarılara taşıyacaklar. Bizler de 22 yıldır olduğu gibi bundan sonrada gayret gösteren tüm emektarlarımızın yanında olacağız. Sektörün sorunlarıyla ilgili kurulan bir araştırma komisyonu kuruldu. Hem şahsım hem de milletvekili arkadaşlarımla birlikte komisyonun yakinen takipçisi olacağız. Hem balıkçılar hem balık severler ve de ülke ekonomisi için bereket dolu bir sezon olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Balıkla ilgili bereket azalıyor”

Denizlerde balıkların her geçen gün azaldığını dile getiren İzmir Valisi Süleyman Elban da “Balıkçılık çok zor ve meşakkatli bir meslek. Her geçen gün denizlerdeki balıkla ilgili sıkıntılar da artıyor. Buna paralel olarak balıkçılarımızın kullandıkları teknoloji daha çok artıyor, fakat balıkla ilgili bereket azalıyor. İnşallah bu sezon bunu aşarız bereketli bol bir sezon olur. Kendileri kazanırlar. Vatandaşta ucuz taze balığa ulaşmış olur” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze yaklaşık 30 bin adet yavru balık bırakılırken, denize çelenk bırakıldı. – İZMİR